Дюков рассказал, когда будет разговаривать с Карпиным о продлении контракта

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сказал, что вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет рассматриваться после завершения стыковых матчей за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Функционер заверил, что к мартовским встречам коллектив будет готовить действующий наставник. Его слова приводит РИА Новости.

Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти стыки. Карпин будет работать с командой в марте, после стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта. Поле во втором тайме было больше подходящим для водного поло, чем для футбола. Хорваты быстрее к этому приспособились. Сложно забить, если нет контригры, — сказал Дюков.

Президент Российского футбольного союза назвал второе место в отборочной группе «достойным результатом». Но в то же время отметил, что обидно занимать его, когда был шанс расположиться на первой строчке.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела семь матчей. В пяти из них она одержала победу, один сыграла вничью, а ещё в одном потерпела поражение.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее Карпин не стал раскрывать подробности разговора с полузащитником итальянской «Аталанты» Алексеем Миранчуком. По его словам, их беседа останется между ними.