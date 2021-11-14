Карпин: наш разговор с Миранчуком останется между нами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал раскрывать подробностей разговора с полузащитником итальянской «Аталанты» Алексеем Миранчуком. По его словам, их беседа останется между ними. Об этом специалист заявил в ходе пресс-конференции.

Наш разговор с Миранчуком останется между нами. Что касается его будущего в зимнее трансферное окно, то вы видели Миранчука в игре с Кипром. Первый и второй тайм в его исполнении — небо и земля. Это говорит о том, что любому игроку нужна игровая практика. Какого бы класса он ни был, нельзя терять ритм. Ко второму тайму он уже набрал ритм тогда, — заявил Карпин.

Миранчук известен по выступлениям за московский «Локомотив». Состав «Аталанты» он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента футболист провёл за команду из Бергамо 39 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. При этом на его счету лишь 1033 сыгранные минуты (26,4 в среднем за встречу).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает себя виновным в поражении от команды Хорватии в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Как сказал специалист, отечественные игроки могут смотреться лучше.