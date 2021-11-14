Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает себя виновным в поражении от команды Хорватии в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Как специалист сказал в эфире «Матч ТВ», отечественные игроки могут смотреться лучше.

Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше, чем сегодня, — заявил Карпин.

Как сказал наставник, чтобы добиться прогресса и более успешно выступать в противостояниях с подобными командами, необходимо работать во всех направлениях.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела семь матчей. В пяти из них она одержала победу, один сыграла вничью, а ещё в одном потерпела поражение.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев признался, что не считает самым обидным в карьере проигрыш национальной команде Хорватии в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сказал игрок ЦСКА, в этой встрече подопечные Валерия Карпина не были достойны победы.