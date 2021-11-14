Дивеев ответил, считает ли поражение от Хорватии самым обидным в карьере

Игрок сборной России Игорь Дивеев, игрок сборной России Вячеслав Караваев, игрок сборной Хорватии Иван Перишич (слева направо) в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев признался, что не считает самым обидным в карьере проигрыш национальной команде Хорватии в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сказал игрок ЦСКА в эфире «Матч ТВ», в этой встрече подопечные Валерия Карпина не были достойны победы.

Самое ли это обидное поражение в карьере? Нет. Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но точно не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось, но играли на победу, — сказал Дивеев.

Защитник ЦСКА признался, что не видел эпизода с автоголом Фёдора Кудряшова на 81-й минуте, но отметил, что мяч был пропущен после подачи в штрафную. Кроме того, он признался, что после смены тактической схемы ничего не изменилось, а атмосфера на стадионе «Полюд» не давила на спортсменов.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее стало известно, что полузащитник французского «Монако» Александр Головин и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не помогут сборной России по футболу в первом стыковом матче за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Спортсмены пропустят встречу из-за перебора жёлтых карточек.