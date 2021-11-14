Головин и Смолов пропустят первый стыковой матч за путёвку на ЧМ-2022

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не помогут сборной России по футболу в первом стыковом матче за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Спортсмены пропустят встречу из-за перебора жёлтых карточек.

В матче с национальной командой Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира Головин и Смолов получили жёлтые карточки, которые стали для них вторыми в нынешнем турнире. Таким образом, оба будут вынуждены пропустить первую стыковую встречу за путёвку на первенство планеты.

Головин дебютировал за сборную России по футболу в июне 2015 года. В общей сложности в его послужном списке значится 45 матчей за национальную команду, а также пять голов и 13 результативных передач.

Смолов впервые вышел на поле в футболке национальной команды в ноябре 2012 года. На его счету также 45 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц выразил мнение, что сборная России прекрасно играла в матче с командой Хорватии. По его словам, поражение стало несчастным случаем.