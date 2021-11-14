Глава РПЛ назвал несчастным случаем поражение России от Хорватии

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц выразил мнение, что сборная России по футболу прекрасно играла в матче с командой Хорватии в заключительной встрече отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре. По его словам, поражение стало несчастным случаем. Слова функционера приводит «Чемпионат».

Играли прекрасно, могли сыграть вничью, несчастный случай. Будем дальше решать свою проблему. Критика Кудряшова? Это может произойти с любым игроком. Мы сыграли достойно. Ни у кого язык не повернётся критиковать Кудряшова в такой момент. Просто несчастный случай, бывает, играли достойно до 81-й минуты, — заявил Хачатурянц.

По словам и. о. главы РПЛ, сборная России по футболу заслуживала прямой путёвки на чемпионат мира по футболу 2022 года. Хачатурянц сказал, что команда Хорватии не наиграла на победу в десятом матче квалификации, а также выразил уверенность, что подопечные Валерия Карпина завоюют путёвку на мундиаль через стыки.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее бывший хавбек «Зенита» Роман Широков заявил, что Фёдор Кудряшов не виноват в поражение от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. По словам известного в прошлом игрока, защитник «Антальяспора» хотел выбить мяч, но не удалось.