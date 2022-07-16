Черно-белый футбол: чего ждать от возвращения «Торпедо» в РПЛ? Московская команда впервые с 2015 года сыграет в элитном российском дивизионе

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

Московское «Торпедо» — один из самых одиозных клубов в российском футболе. В определенные периоды советского времени команда была одной из лучших в стране, но с распадом СССР коллектив начало лихорадить. Громкие победы, разделение на две команды, финансовые проблемы и путешествие по дивизионам — клуб пережил многое. Сейчас «Торпедо» впервые с 2015 года вернулось в элиту российского футбола и готовится выступить в новом сезоне РПЛ. Рассказываем подробнее о славном и тяжелом прошлом клуба, а также рассуждаем о перспективах москвичей в ближайшем будущем.

Золотое прошлое

Современное название команда, созданная на базе ЗиС (позднее — ЗИЛ), получила в 1936 году. До начала Великой Отечественной войны клуб не блистал: коллектив то выступал во втором по значимости дивизионе чемпионата СССР, то болтался в середняках и аутсайдерах высшей лиги. Первый серьезный успех пришел к торпедовцам в 1945 году, когда клуб, который возглавлял бывший футболист черно-белых Виктор Маслов, взял бронзу первенства страны.

В течение нескольких следующих чемпионатов «Торпедо» неизменно финишировало рядом с тройкой призеров, а в 1949 и 1952 годах клуб завоевал Кубок СССР. Однако по-настоящему славные годы у клуба были впереди. В 1953-м в основном составе команды заиграл Валентин Иванов, сезон спустя к нему присоединился Эдуард Стрельцов. Атакующий полузащитник и центрфорвард составили убойный дуэт, который начал наводить ужас на соперников. Торпедовцы стали первыми представителями своего клуба в сборной СССР и помогли национальной команде взять золото Олимпиады-1956.

Не осталось без крупных успехов и «Торпедо»: в 1960-м команда сделала «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны, затем еще по разу победила в турнирах в 1965-м и 1968-м соответственно. Помимо Стрельцова и Иванова, в составе «Торпедо» в те годы блистал еще один футболист мирового уровня — Валерий Воронин.

В третий раз «Торпедо» стало чемпионом СССР в 1976 году, к победе команду привел Валентин Иванов, который к тому моменту стал главным тренером москвичей. До распада Советского Союза коллектив успел еще несколько раз попасть в призы и взять Кубок СССР. Торпедовцы в 1993 году завоевали и первый в истории Кубок России.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Разделяй и властвуй

В чемпионате России торпедовцы не блистали: в первых сезонах команда болталась в районе 10–11-го места. Исключением стал чемпионат 1995 года, когда москвичи финишировали на пятой строчке. Судьбоносный момент наступил в 1996 году, когда переживающий не лучшие времена ЗИЛ решил продать клуб новому собственнику — ОАО «Лужники». Тут же состоялся переезд команды с уютного старенького стадиона на Восточной улице на Большую спортивную арену в те самые «Лужники».

Уже через год автоконцерн решил возродить заводскую команду, которая получила название «Торпедо-ЗИЛ». В 2001 году клуб, преодолев чистилище низших лиг, добрался до высшего дивизиона, а болельщики старого «Торпедо» оказались в сложной ситуации. Было решительно неясно, кого поддерживать: то ли лужниковцев, которые завоевали бронзовые медали в чемпионате России и получили право выступить в Кубке УЕФА, то ли заново созданный на базе завода коллектив.

Болельщик торпедовцев Николай Прудников рассказал NEWS.ru, что сразу сделал выбор в пользу последних, посчитав именно их легитимными правопреемниками легендарного коллектива. Однако не все фанаты черно-белых поступили так же. По словам поклонника москвичей, отношения между торпедовскими болельщиками обострились, прийти к консенсусу зачастую было невозможно.

По спортивным результатам гораздо предпочтительнее выглядело лужниковское «Торпедо». Команда регулярно финишировала в группе лидеров, в ее составе блистали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Сергей Будылин, Александр Ширко, Александр Панов и множество других ярких футболистов. Зиловцы же болтались рядом с зоной вылета, в 2002-м команду продали структурам «Норильского никеля», а еще через год она поменяла название на «Торпедо-Металлург».

В 2004-м команда перешла под крыло «Интерроса» и правительства столицы, получив название «Москва». Симпатичный коллектив с набором ярких футболистов просуществовал до 2010 года, но имел уж слишком опосредованное отношение к «Торпедо». Болельщикам черно-белых пришлось окончательно сконцентрироваться на лужниковской команде.

В роли лифта

К большому для них сожалению та тоже очень быстро превратилась в аутсайдера российского футбола, начала испытывать финансовые проблемы и в 2006 году впервые в российской истории вылетела из элитного дивизиона. Быстро вернуться в Премьер-лигу не удалось: долгих восемь лет клуб скитался по низшим дивизионам, менял владельцев, успел поиграть даже в ЛФЛ, пока в 2014-м наконец не вернулся в элиту.

Правда, камбэк получился скоротечным: «Торпедо» заняло предпоследнее место и проследовало в обратном направлении, причем сразу во второй дивизион. На ФНЛ у руководства денег не нашлось. По итогам сеона-2018/2019 клуб вернулся в ФНЛ и с третьей попытки завоевал путевку в Премьер-лигу. Торпедовцы в прошлом сезоне финишировали на первом месте.

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

С надеждой на лучшее

Фанат черно-белых Прудников рассчитывает, что его команда в грядущем сезоне сможет зацепиться за место в РПЛ, однако отдает приоритет другим вещам.

Считаю, что первичны строительство нового стадиона, формирование долгосрочной стратегии клуба и подбор команды менеджеров, способной ее последовательно реализовывать. Факт присутствия в РПЛ приятен, но без стадиона и клубной инфраструктуры это прожигание денег инвесторов, — заявил Прудников.

Новый стадион должны возвести на месте старой арены на Восточной улице, его введение в эксплуатацию планируется в 2025 году. Пока же торпедовцы будут проводить домашние матчи в «Лужниках» и на «Арене Химки», а с посещаемостью, кажется, будут огромные проблемы. Пару дней назад президент «Торпедо» Денис Маслов отчитался о том, что клуб продал всего 168 сезонных абонемента. Скорее всего, это связано с введением Fan ID, ведь активные фанаты черно-белых уже объявили о бойкоте матчей.

Этот закон — мера ради меры. Он не решает заявленных задач, но при этом наносит колоссальный ущерб футболу как разновидности индустрии развлечений. Сам с большой долей вероятности проигнорирую посещение большинства игр до разрешения этого нелепого недоразумения в виде Fan ID, — отметил Прудников.

С большой долей уверенности можно предположить, что «Торпедо» в РПЛ предстоит сложная борьба за выживание. По суммарной стоимости игроков команда превосходит только другого новичка элитного дивизиона — воронежский «Факел», а легионеров в команде практически нет. Одним из самых звездных футболистов в составе москвичей является 39-летний Игорь Лебеденко, который начал играть на профессиональном уровне, когда некоторые из его одноклубников еще не родились. Чуть моложе укротитель «Барселоны» Александр Рязанцев, совсем мальчиком выглядит 28-летний заслуженный мастер спорта Илья Кутепов, перешедший из «Спартака» на правах свободного агента.

Болельщикам «Торпедо» остается надеяться лишь на тренерский гений Александра Бородюка, который в свое время успешно ассистировал Гусу Хиддинку в сборной России. В любом случае присутствие в РПЛ клуба с такой историей — настоящий подарок для всех ценителей российского футбола.