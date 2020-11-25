Черчесов прокомментировал смерть Диего Марадоны

https://static.news.ru/photo/2ae6b40e-2f4c-11eb-9c16-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил соболезнования близким Диего Марадоны и рассказал о впечатлениях после личных встреч с великим футболистом.

Мне посчастливилось встретиться с ним как на зелёном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный, — цитирует ТАСС Черчесова.

Он также выразил от лица сборной России соболезнования близким Марадоны.

Его неповторимую игру мы будем помнить всегда, — заключил тренер.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Бывший игрок итальянского «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

Ранее NEWS.ru писал, что советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев также отреагировал на смерть Марадоны.