Тренер Гаджиев: я знаю многих людей, которые пили с Марадоной

https://static.news.ru/photo/5204aae2-2f41-11eb-9939-fa163e074e61_660.jpg Чемпионат мира по футболу, Испания, 1982 год Фото: Juha Tamminen/Global Look Press

Советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев шокирован смертью экс-футболиста «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины, чемпиона мира — 1986 Диего Марадоны. Легендарный спортсмен скончался в возрасте 60 лет.



Великий был игрок, конечно, <...> ему судьбой отводилось больше, нам всем хотелось бы этого. У него поклонников по всему миру очень много. Он был настоящим идолом для друзей. Он был открытый, добрый, отзывчивый, простой. Я знаю многих людей, которые с ним вместе пели, пили, весело проводили время. Он был народным. Очень жаль, сильная утрата, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru .

Ранее в среду, 25 ноября, стало известно о смерти Диего Марадоны. Как сообщает издание Clarin, у него остановилось сердце.

2 ноября NEWS.ru писал, что футболиста положили в больницу в городе Ла-Плата. Госпитализация не была срочной, Марадона сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день его перевезли в другую больницу, где ему успешно провели операцию, однако выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. 11 ноября Марадону выписали из больницы.