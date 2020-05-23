Чемпион Франции по футболу Леполь погиб в результате ДТП

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Бывший нападающий французского футбольного клуба «Осер» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП на 44-м году жизни.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, сообщает пресс-служба клуба.

Леполь является воспитанником «Осера», вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-1995/96.Также выступал за «Сент-Этьен» и «Кан».

Ранее в Сан-Франциско на 55-м году жизни умер шестикратный победитель турниров Большого шлема Кен Флэк. Причиной смерти стал сепсис, возникший из-за пневмонии, писал NEWS.ru.