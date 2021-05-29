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«Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «МанСити» с минимальным счётом

23:57, 29 мая 2021
Фото: Фото: chelseafc.com

«Челси» под руководством Томаса Тухеля одержал победу в финале Лиги чемпионов над командой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Лондонский клуб завоевал второй трофей Лиги чемпионов в своей истории. Первый титул был добыт в 2012 году.

Единственный гол во встрече реализовал Кай Хаверц. Гол был забит на 42 минуте после выхода немецкого футболиста один на один с вратарём «Манчестер Сити» — Кай был точен.

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия).

Ранее сообщалось, «Вильярреал» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы

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