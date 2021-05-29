«Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «МанСити» с минимальным счётом

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Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Он объяснил, почему в матче нет фаворита.

«Манчестер Сити» не является очевидным фаворитом в финале Лиги чемпионов. До этой стадии дошли две сильнейшие команды. К тому же «Челси» уже побеждал «Сити» во внутреннем чемпионате. Они знают, как...