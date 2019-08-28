https://static.news.ru/photo/2bdfbfcc-c98b-11e9-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Дин Сондерс Фото: PA Images/ТАСС

Бывший футболист английского «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс приговорён к десяти месяцам тюремного заключения за отказ проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

Как сообщает издание Mirror , 10 мая полиция остановила автомобиль Сондерса в английском Боутоне, подозревая, что водитель был в нетрезвом состоянии. На заседании суда Сондерс признал вину в том, что отказался от медицинского освидетельствования, хотя ранее он отрицал обвинения. Адвокаты футболиста заявляли, что экс-футболист отказался от проверки на алкоголь из-за астмы.

Также 55-летнему Сондерсу запрещено управлять автомобилем в течение 30 месяцев после освобождения из тюрьмы.

За сборную Уэльса Сондерс провёл 75 матчей. Выступал также за «Астон Виллу», «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест», турецкий «Галатасарай», португальскую «Бенфику».

Ранее сообщалось, что бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», «Ванкувер», «Филадельфия», «Вашингтон» и «Рейнджерс» американец Дональд Брашир обвиняется в хранении наркотиков, писал News.ru.