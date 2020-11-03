Булыкин считает, что ничья «Локомотива» улучшит коэффициенты России в УЕФА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился ничьёй. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена», игра закончилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Хосе-Мария Хименес на 18 минуте. На 25 минуте Антон Миранчук реализовал пенальти. По итогам трёх встреч у «Локомотива» на счету два очка, команда находится на третьем месте. «Атлетико»...