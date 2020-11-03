Булыкин считает, что ничья «Локомотива» улучшит коэффициенты России в УЕФА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры «железнодорожников» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Игра завершилась со счётом 1:1.
Мне понравилась игра, она была живой. Ничейный результат не только в копилку «Локомотива», но и в копилку коэффициентов России в УЕФА. Я доволен игрой футболистов «Локомотива», они двигались, создавали моменты. Да, моментов было не так много, как в игре с той же «Баварией». В одном из эпизодов Зе Луиш мог бы сыграть лучше, но защитники испанской команды не позволили это сделать. Однако «Атлетико» — один из топ-клубов, играть с ними непросто. «Локомотив» дотерпел и добился ничейного результата в матче против такого грозного соперника, — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Мадриде 25 ноября.
Как писал NEWS.ru, матч между «Локомотивом» и «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился ничьёй. Счёт открыл Хосе-Мария Хименес на 18 минуте. На 25 минуте Антон Миранчук реализовал пенальти.