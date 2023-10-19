Неймар получил тяжелейшую травму в игре за сборную Бразилии Неймар получил разрыв крестообразной связки колена в матче за сборную Бразилии

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболист сборной Бразилии и игрок клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола. Инцидент произошел в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года со сборной Уругвая в ночь на 18 октября. Бразильская сборная проиграла со счетом 0:2.

Неймар прошел клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене. Неймару предстоит хирургическая процедура, — говорится в сообщении пресс-службы.

31-летний форвард покинул поле в концовке первого тайма на носилках. Дата операции пока не определена. Обычные сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от полугода.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе текущего года из французского клуба «Пари Сен-Жермен». За саудовскую команду он сыграл в пяти матчах, забив один гол и сделав три результативных передачи.

В составе сборной Бразилии спортсмен провел 128 матчей, забил 79 мячей, став рекордсменом национальной команды по данному показателю. Предыдущий рекорд принадлежал Пеле и составлял 77 мячей. Неймар побил это достижение 9 сентября 2023 года в матче со сборной Боливии, отправив в ворота соперника два гола.

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