Болельщикам могут отменить визы для поездки на финал ЛЧ в Петербурге

https://static.news.ru/photo/7a866aac-b0b9-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pulkovoairport.ru

Оргкомитет финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года, который состоится в Санкт-Петербурге, начал обсуждать с уполномоченными органами введение безвизового режима для болельщиков из-за границы при использовании паспорта болельщика (Fan ID), рассказал генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин.

С визами ничего не может возникнуть, потому что предлагаемая нами система идентификации болельщиков заменяет собой визовый режим. <...> Как и планировалось, у нас болельщики будут въезжать по электронной версии Fan ID, который полностью заменяет визу, — цитирует его ТАСС.

Во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, прошедших в РФ, действовал Fan ID. Технологию разработали в РФ. Персонифицированную карту зрителя обязан был оформить каждый болельщик, купивший билет. Fan ID также собираются использовать во время матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время мундиаля, имеющие Fan ID иностранцы смогут приехать в РФ, не оформляя заранее визу.

Сорокин добавил, что итоговое решение по зрителям на предстоящем европейском первенстве, которое из-за пандемии коронавируса было перенесено с 2020 на 2021 год, будет принято в более поздние сроки. При этом глава оргкомитета выразил надежду, что уже в следующем году будет наблюдаться полноценный футбол со 100% зрителей на трибунах.

Он отметил, что отказов со стороны болельщиков на посещение матчей Евро-2020 из-за переноса турнира на год было минимум — чуть более 10%.

Между тем финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне 12–23 августа, писал NEWS.ru.

Кроме того, Лига Европы будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Финал состоится в Кёльне. Решающие матчи турнира, помимо Кёльна, состоятся в трёх городах: Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Оставшиеся матчи 1/8 финала будут доиграны 5–6 августа.