УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/968060ac-b0a3-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. В 2021 году итоговый матч главного европейского турнира примет Стамбул, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом Стамбул, который должен был принять финальный матч ЛЧ в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне-2020/21, а Санкт-Петербург примет решающую игру турнира в 2022 году.

Между тем, финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне 12-23 августа.

Кроме того, Лига Европы будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Финал состоится в Кельне. Решающие матчи турнира, помимо Кельна, состоятся в трех городах: Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Оставшиеся матчи 1/8 финала доиграют будут доиграны 5-6 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦСКА и «Локомотив» могут остаться без Лиги чемпионов.