УЕФА примет решение по зрителям на Евро-2020 позднее

https://static.news.ru/photo/efe953b6-b0ac-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сорокин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что итоговое решение по зрителям на предстоящем европейском первенстве, которое из-за пандемии коронавируса было перенесено с 2020 на 2021 год, будет принято в более поздние сроки. При этом глава оргкомитета выразил надежду, что уже в следующем году будет наблюдаться полноценный футбол со 100% зрителей на трибунах.

Думаю, в следующем году будет уже полноценный футбол со 100% зрителей на трибунах. В том числе на чемпионате Европы. Но это, подчеркну, мой личный оптимистичный прогноз, так как я оптимист, — сказал Сорокин.

Также Алексей Сорокин отметил, что отказов со стороны болельщиков на посещение матчей ЕВРО-2020 из-за переноса турнира на год было минимум — чуть более 10%.

Ранее NEWS.ru писал, что финал Лиги чемпионов, который должен был состоять в Санкт-Петербурге в 2021 году, перенесли на 2020 год.