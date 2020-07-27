Боков считает, что защитник «Ливерпуля» может потеряться в «Зените»

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Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Максим Боков считает, что новичок «сине-бело-голубых» Деян Ловрен, который выступал за «Ливерпуль», сможет потеряться в команде.

Он сможет усилить «Зенит», учитывая, что в Англии очень высокие скорости. По мне это лучший чемпионат в мире. Но может и случиться такое, что он потеряется. Тому есть много примеров. Здесь всё будет зависеть от самого коллектива и тренера, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.