Полуголый блогер из Мурманска выбежал на поле в матче четвертьфинала ЧМ Российский блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче Нидерланды — Аргентина на ЧМ в Катаре

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче четвертьфинала ЧМ по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины. На груди у мужчины было написано «Виталий — козел». Игру пришлось прервать, пранкера быстро задержали. Это уже не первая подобная акция Здоровецкого.

Здоровецкий, который родился в Мурманске, в прошлом уже выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира — 2014, когда играли Германия и Аргентина. Мужчина хотел отметиться и на ЧМ-2018 в России, но был задержан перед игрой Франции и Хорватии. А в 2019 году в финале Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая девушка в купальнике с именем Виталия. Блогера также также задерживали за восхождение на пирамиду Гизы в Египте.

Матч между Аргентиной и Нидерландами завершился со счетом 2:2 в основное время, по итогам серии пенальти аргентинцы одержали победу со счетом 4:3 и вышли в полуфинал мирового первенства. В этом матче аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой десятый гол за сборную страны на чемпионатах мира. Месси таким образом повторил рекорд своего соотечественника, известного футболиста Габриэля Батистуты. В полуфинале Аргентина встретится с Хорватией, уже обыгравшей Бразилию, матч состоится 13 декабря.