Билялетдинов прокомментировал информацию об увольнении Сёмина

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, комментируя слухи об увольнении главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, отметил, что это нелогичный шаг.
Ранее в СМИ появилась информация о смене наставника «Локомотива», однако в клубе информацию опровергли.
На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Нужно знать ситуацию изнутри. Если не продлят Семина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, — цитирует РИА Новости слова спортсмена.
Как писал NEWS.ru, объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» заявили о безоговорочной поддержке Сёмина.