Билялетдинов прокомментировал информацию об увольнении Сёмина

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, комментируя слухи об увольнении главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, отметил, что это нелогичный шаг.

Ранее в СМИ появилась информация о смене наставника «Локомотива», однако в клубе информацию опровергли.