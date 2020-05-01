Футбол

Билялетдинов прокомментировал информацию об увольнении Сёмина

17:07, 01 мая 2020
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, комментируя слухи об увольнении главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, отметил, что это нелогичный шаг.

Ранее в СМИ появилась информация о смене наставника «Локомотива», однако в клубе информацию опровергли.

На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Нужно знать ситуацию изнутри. Если не продлят Семина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, — цитирует РИА Новости слова спортсмена.

Как писал NEWS.ru, объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» заявили о безоговорочной поддержке Сёмина.

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