«Локомотив» назвал слухами подписание контракта с новым тренером

https://static.news.ru/photo/a77cf732-87e8-11ea-b664-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Мещеряков Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков назвал слухами информацию о подписании сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера.

Издание HotSport сообщило, что 40-летий серб с 1 июля сменит Юрия Сёмина во главе команды. Якобы московский клуб подписал с Николичем двухлетний контракт, а помощниками тренера станут Радое Смилянич и Горан Басара.

Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете? — цитирует Мещерякова РБК.

Как писал NEWS.ru, несколько спортивных СМИ назвали Николича вероятным сменщиком Сёмина, а российского нападающего Александра Кокорина — его главной трансферной целью.