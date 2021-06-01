Билялетдинов — об игре с Польшей: Дзюба — это не Левандовски

https://static.news.ru/photo/44327eb8-c2cf-11eb-aaaa-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями перед контрольным матчем между сборными Польши и России.

Я вообще ничего не жду от предстоящего матча с Польшей. Контрольные игры больше для фитнеса, для игрового тонуса и больше ни для чего. Официальные матчи — это совсем другая история. Что касается вопроса, в каких зонах нам необходимо прибавить, то тут ответ очевиден: опорная зона, — сказал Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru.

Также бывший футболист ответил на вопрос, стоило ли поберечь главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову нападающего Артёма Дзюбу. Ранее стало известно, что наставник польской команды Паулу Соуза не будет выпускать в стартовом составе контрольного матча форварда команды Роберта Левандовски.

При всём уважении Дзюба — это не Левандовски. Сравнивать их не нужно. Кого тренер поставит — те пусть и играют. Суть, как я сказал, чтобы был игровой тонус. Если тренер польской команды кого-то не выпустил, это их проблемы. Нас это не должно касаться, — отметил он.

Контрольный матч состоится 1 июня на стадионе «Мейски» в городе Вроцлав (Польша). Начало — в 21:45 по московскому времени. В личных встречах Россия не побеждала команду Польши с 1996 года.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Широков высказался относительно травмы атакующего полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.