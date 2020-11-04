«Барселона» прописала в контракте 17-летнего игрока €400 млн отступных

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Футбольный клуб «Барселона» включил в контракт с 17-летним полузащитником Педри (Педро Лопесом) положение, согласно которому другой клуб может выкупить игрока за €400 млн. Каталонская команда за счёт такой суммы отступных планирует сохранить талантливого юношу в своих рядах.

О деталях соглашения Педри с «сине-гранатовыми» стало известно порталу Goal.com. Полузащитник является воспитанником «Лас-Пальмаса», каталонский суперклуб приобрёл его минувшим летом. На Педри также претендовали «Бавария» (Мюнхен) и «Манчестер Сити».

Педри стал самым молодым автором гола в истории «Лас-Пальмаса», отличившись в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 23 дней. В текущем сезоне он уже успел забить гол за «Барселону» в Лиге чемпионов.

Как передавал NEWS.ru, «Барселона» может расстаться с капитаном и главной звездой команды Лионелем Месси. Британским журналистам стало известно, что в январе с аргентинцем может заключить предварительное соглашение «Манчестер Сити».