«Грустно от его игры»: что не так с карьерой Месси в ПСЖ

Переход Лионеля Месси в ПСЖ был многообещающим, болельщики очень хотели посмотреть на то, как легендарный футболист освоится в новой команде. Однако пока похвастаться аргентинцу особо нечем. Не впечатляет ни статистика, ни уровень игры. Рассказываем подробнее о затянувшейся адаптации форварда и размышляем о том, что ему делать дальше.

Скомканный старт

В очередной раз о проблемах Месси фанаты и специалисты заговорили после выездного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Некогда лучший футболист мира растворился на поле, совершил семь потерь и нанёс лишь один удар по воротам, который заблокировали. Парижане проиграли со счётом 1:2, а Месси прилично досталось в прессе.

Мне грустно от его игры. Это вопрос воли. Либо ты хочешь играть, либо нет. Месси же время от времени гуляет по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?» — заявил бывший футболист «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт.

Действия Месси, особенно без мяча, также подвергли критике легендарный французский форвард Тьерри Анри и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Карагер. По их мнению, аргентинец действует слишком пассивно при обороне и выпадает из игры ПСЖ.

Месси можно было бы простить все недочёты в игре за голы и результативные передачи, но и таких действий у него в составе ПСЖ пока не очень много. Тут нужно оговориться, что мало их именно для игрока калибра Месси, другой был бы счастлив и от такой статистики.

К выступлению в Лиге чемпионов эта претензия относится в меньшей степени. Тут у аргентинца очень приличные три гола в четырёх матчах. Правда, два из них были забиты в одной игре с «Лейпцигом» (один с пенальти), а голевых передач в активе Месси нет. Да, был реально крутой и очень важный мяч в ворота «Сити» в первой игре, но больше воображение аргентинец ничем не поражал. А ведь от него ждут именно этого.

В чемпионате Франции у Месси дела гораздо хуже. Тут он отличился всего один раз в шести матчах и имеет 0 в графе «результативные передачи». Причём дебютный мяч был забит лишь в последнем туре. Особо не выделяется аргентинец и по игре, те же Неймар и Килиан Мбаппе приносят ПСЖ гораздо больше пользы в атаке.

Лионель Месси Mark Cosgrove/News Images /Global Look Press

Трудности перехода

Конечно, у блеклой игры Месси есть объективные причины. Прежде всего, это перенесённая травма таза. Игрок в конце октября выбыл вроде бы всего на пару недель, но в его возрасте даже кратковременное отсутствие в полноценном тренировочном процессе способно нанести ощутимый удар по физической форме и игровому тонусу.

Во-вторых, нельзя забывать о том, что в «Барселоне» Месси находился с детского возраста и до перехода в ПСЖ не провёл ни одной минуты за другую команду. Тут же ему в солидном возрасте пришлось перестраиваться, привыкать к новым обстоятельствам, партнёрам и требованиям. Так что вполне нормально, что адаптация могла затянуться.

Нельзя исключать и того, что Месси банально не подходит игровая схема Маурисио Поччетино. В «Барселоне», как и в сборной Аргентины, все тренеры строили команду вокруг форварда, позволяя тому быть свободным художником и не участвовать в черновой работе. Наставник же ПСЖ во всех командах использует тактику командного прессинга с обилием беговой работы для каждого игрока. Сможет ли Месси в 34 года перестроиться и адаптироваться к новой реальности — большой вопрос.

Взгляд в будущее

Несколько дней назад во французской прессе появилась информация о желании Месси покинуть ПСЖ по окончании сезона. Сообщалось, что аргентинец несчастлив в новой команде, да и руководство парижан вроде как не особо впечатляют его успехи. Спасти ситуацию может смена тренера. Возможно, другой, более лояльный Месси специалист создаст для него более благоприятные условия.

Нельзя исключать и вариант с возвращением Месси в «Барселону». Каталонский клуб находится как в финансовом, так и в игровом кризисе, сейчас там слабейший состав за последние лет 20. Приход аргентинца очень бы помог команде, а договориться с ним об очень скромной зарплате, кажется, не так уж и сложно.

Третьим вариантом видится скрытое завершение карьеры в виде переезда в MLS или возвращения в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Да, Криштиану Роналду почти в 37 тащит МЮ, того же хотелось бы и от Месси в крутом европейском клубе, но не всем же пылить до 40. У всех футболистов свои физические и психологические особенности. Что бы ни случилось, Месси уже давно стал одним из величайших игроков в истории мирового футбола.