Судья чемпионата Англии по футболу Энтони Тейлор работает волонтёром для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS) Великобритании в борьбе с коронавирусом.
Сестра арбитра работает врачом, именно она вдохновила Тейлора стать волонтёром.
Это самое малое, что я могу сделать, понимая, с чем ей приходится иметь дело и как она себя чувствует, когда уходит с работы, — сказал Тейлор.
Он помогает перевозить медикаменты и оборудование из больниц, а также доставляет покупки нуждающимся, сообщает Sky News.
Ранее руководители Английской премьер-лиги (АПЛ), нижестоящих первенств и британской Ассоциации профессиональных футболистов договорились продлить карантин до 30 апреля. Как писал NEWS.ru, АПЛ ушла на карантин 13 марта, когда в Великобритании ускорилось распространение коронавируса.
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