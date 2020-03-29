https://static.news.ru/photo/65e3161a-71b5-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Энтони Тейлор Фото: Tolga Adanali/www.imago-images.de/Global Look Press

Судья чемпионата Англии по футболу Энтони Тейлор работает волонтёром для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS) Великобритании в борьбе с коронавирусом.

Сестра арбитра работает врачом, именно она вдохновила Тейлора стать волонтёром.

Это самое малое, что я могу сделать, понимая, с чем ей приходится иметь дело и как она себя чувствует, когда уходит с работы, — сказал Тейлор.

Он помогает перевозить медикаменты и оборудование из больниц, а также доставляет покупки нуждающимся, сообщает Sky News.

Ранее руководители Английской премьер-лиги (АПЛ), нижестоящих первенств и британской Ассоциации профессиональных футболистов договорились продлить карантин до 30 апреля. Как писал NEWS.ru, АПЛ ушла на карантин 13 марта, когда в Великобритании ускорилось распространение коронавируса.