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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение по удалениям защитников «Локомотива» Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова по итогам матча 21-го тура чемпионата России.

Отменить ошибочно применённые удаления Карпова и Кверквелии, — сообщается в заявлении КДК. 17-летний Карпов в гостевом матче против «Ростова» (2:3) получил красную карточку на 51-й минуте за фол в своей...