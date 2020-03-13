Английская премьер-лига (АПЛ) по футболу приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении лиги.
Собрание акционеров приняло единогласное решение приостановить Премьер-лигу с намерением вернуться 4 апреля при условии соблюдения медицинских рекомендаций, — говорится в сообщении.
В АПЛ заявили, что тесно сотрудничают с клубами лиги и правительством страны.
Ранее национальные чемпионаты приостановили Франция, Германия и Испания. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники