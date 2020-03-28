https://static.news.ru/photo/e7dcad0e-b70a-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ), нижестоящих первенств и британской Ассоциации профессиональных футболистов договорились продлить карантин до 30 апреля.

Соревнования не возобновятся как минимум до 30 апреля. Это произойдёт только когда условия позволят сделать игры безопасными, — отмечено в совместном заявлении организаций.

Боссы английского футбола договорились встретиться на будущей неделе и обсудить планы выхода из сложной, в первую очередь экономически, ситуации, в которой оказались лиги, клубы, игроки, персонал стадионов и болельщики.

Число заражённых коронавирусом в Великобритании превысило 11,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, АПЛ ушла на карантин 13 марта, когда в Великобритании ускорилось распространение коронавируса. Лидирующий в первенстве «Ливерпуль» остановился всего в двух победах или шести очках от досрочного чемпионства.

Мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 551 тысячу. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, где заразилось больше жителей, чем в Китае — источнике инфекции.