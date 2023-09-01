Александр Мостовой: Черчесов был полной противоположностью Дасаева Александр Мостовой: Черчесов был полной противоположностью Дасаева

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Станислав Черчесов, игравший вместе с Александром Мостовым в чемпионском «Спартаке» 1989 года, уже тогда отличался серьезностью. Об этом сам Мостовой рассказал NEWS.ru. 2 сентября Черчесов (экс-тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо») празднует 60-летний юбилей.

Я с ним и в «Спартаке» и сборной играл долгое время. А на начальном этапе Стас отличался серьезностью. Он был полной противоположностью Дасаева. Ренат был весельчак, не сидел на одном месте, а Стас — режимщик, профессионал. Это слово уже тогда было в его обиходе. Это прошло через всю его карьеру, он таким и остался, — сказал Мостовой.

Он добавил, что в 25-летнем возрасте Черчесов еще не позволял себе «пихать» игрокам на тренировках, так как в том «Спартаке» и в «ответ напихать могли», но жестким он был уже тогда. Где-то ему это помогало, а где-то мешало, ведь из-за этого в будущем у него случались конфликты с игроками.

20 июля Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Поводом для отставки российского специалиста стало поражение со счетом 0:3 от фарерской команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. За время его работы венгерский клуб два раза стал чемпионом страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубка.