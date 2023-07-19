Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош», сообщил президент ФК Габор Кубатов на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Сейчас обязанности Черчесова будет исполнять Чаба Мате.

Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым — мы больше не работаем вместе, — написал Кубатов.

«Ференцварош» 19 июля провел матч с фарерской командой «Клаксвику», в котором проиграл со счетом 0:3. Поражение стоило клубу участия в Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась ничьей. После разгрома Кубатов встретился с Черчесовым, где и было принято решение о его увольнении.

Станислав Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. В это время венгерский клуб стал чемпионом страны два раза и впервые за 47 лет вышла в плей-офф Еврокубка. В прошлом сезоне команда также участвовала в квалификации Лиги чемпионов, но уступила «Карабаху» из Азербайджана.

Ранее пресс-служба отдела по вопросам спорта Павловского района в Краснодарском крае сообщила о гибели российского футболиста Станислава Дорошенко в боях на территории ДНР. Спортсмен выступал за команду «Кубань-Холдинг».