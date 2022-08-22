18 мне уже: чем запомнится Федун, владевший «Спартаком» с 2004 года За это время красно-белые пережили все: большие победы, поражения, скандалы и открытие долгожданного стадиона

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«Федун, продай «Спартак»! Этот призыв-лозунг болельщиков красно-белых сопровождал Леонида Федуна на протяжении всех 18 лет, что он руководил командой. Когда клуб играл неудачно, голоса противников бизнесмена звучали громче, но последовать рекомендации функционер решил сейчас – в тот момент, когда дела у «Спартака» идет достаточно неплохо. Вспоминаем самые яркие эпизоды президентства Федуна, а также подводим итоги его правления.

Купи-продай

Два месяца назад Федун по семейным обстоятельствам покинул пост вице-президента «Лукойла», а теперь вот решил попрощаться и со «Спартаком», хотя изначально обещал этого не делать. Теперь 100 процентов акций не только клуба, но и стадиона красно-белых «Открытие Банк Арена» принадлежат тому же «Лукойлу», а Федун покинул все посты, которые занимал в клубе. Он больше не будет принимать участия в его управлении.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!, - заявил Федун официальному сайту «Спартака».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Федун

Реакцию бывших футболистов, тренеров и болельщиков «Спартака» на это событие нельзя назвать однозначной. Кто-то открывает шампанское, кто-то смахивает скупую мужскую слезу платком с глаз, а кто-то просто не может понять, как это решение скажется на «Спартаке». В любом случае, равнодушных к Федуну в нашем футболе очень мало, так как за эти 18 лет с ним и с командой произошло много всего увлекательного.

Титульный дефицит

Три титула за 18 лет – печальный итог для клуба уровня «Спартака», однако и тут есть свои плюсы. Во-первых, все три трофея были добыты в последнюю пятилетку, что добавляет оптимизма красно-белым, а во-вторых – каждая победа стала для поклонников москвичей максимально яркой и запоминающейся. Это вам не штамповка чемпионств несколько лет подряд, как у «Зенита». Хочешь - не хочешь, а радость от титулов притупляется.

На завоевание первого трофея Федуну потребовалось 13 лет, хотя и до этого «Спартак» имел несколько хороших шансов взять золото в чемпионате России, безуспешно играл в финале Кубка и с нулевым КПД бился за Суперкубок. Звезды сошлись только в 2017-м, когда руководство «Спартака» по необъяснимым причинам сделало ставку на малоизвестного тренера Массимо Карреру и вытянула счастливый билет.

В чемпионском сезоне все футболисты красно-белых показывали лучшую игру в жизни, москвичи спокойно разбирались с конкурентами и подарили болельщикам незабываемый праздник, в ходе которого даже самые ярые ненавистники Федуна простили ему все. Тем более, через несколько месяцев после триумфа в чемпионате «Спартак» завоевал еще и Суперкубок.

Однако следующего трофея пришлось ждать долгие пять лет. За это время градус недовольства фанатов Федуном снова достиг внушительной отметки. Немного охладить пыл поклонников «Спартака» смогла победа в Кубке Роcсии, добытая в год столетия клуба в минувшем сезоне.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Стадион и инвестиции

Главной заслугой Федуна, которую отмечают абсолютно все болельщики красно-белых, стало строительство собственного стадиона команды. Даже в золотые времена «Спартак» как неприкаянный скитался по стадионам Москвы и Подмосковья, а в 2014 году наконец-таки обрел свой дом. На строительство «Открытие Банк Арены» Федун потратил 14,5 миллиарда рублей из собственных средств. Стадион получился шикарным, а бизнесмена за такой презент всегда будут вспоминать добрым словом. Конечно, Федуну на этом проекте удалось кое-что отбить, но рассуждать о каких-то претензиях по этому поводу смешно.

Федун всегда старался поддерживать конкурентоспособность «Спартака» и на трансферном рынке. За 18 лет красно-белые сделали большое количество дорогостоящих приобретений, деньги на которые давал именно бизнесмен. Правда, к рациональности расходования средств есть множество вопросов: огромные траты часто себя не оправдывали, а комиссионные выплаты агентам в «Спартаке» были одними из самых большими в РПЛ. Однако Федуна не упрекнешь в том, что он не старался.

Бизнесмен многое сделал и для развития «Спартака» в долгосрочной перспективе. Основная команда переехала с устаревшей морально и физически подмосковной базы в Тарасовке поближе к стадиону, туда же в скором времени планируется перевезти и академию красно-белых. В развитие детского футбола Федун вкладывал серьезные деньги, благодаря чему сейчас не только в «Спартаке», но и в других клубах РПЛ играет большое количество воспитанников москвичей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Скандалы, интриги

Конечно, минувшие 18 лет не обошлись без скандалов, связанных с персоной Федуна. Функционер прославился страстью к смене тренеров, которых за время его правления было аж 16. То есть в среднем каждый работал с командой чуть больше сезона. Иногда решения об отставке специалистов в «Спартаке» не вызывали у общественности вопросов, но в некоторых случаях они были следствием импульсивности Федуна.

Так команду в самом начале сезона после нескольких неудач покидал Станислав Черчесов, а Унаи Эмери был уволен через несколько дней после того, как Федун публично выразил ему поддержку. Довольно странным выглядело и расставание на старте чемпионского сезона с Дмитрием Аленичевым, хотя приход на его место Карреры оправдал себя на 100 процентов. Кто бы что ни продолжал говорить про ставший мемом багаж Аленичева.

При Федуне в «Спартаке» вообще не очень умели расставаться цивилизованно. Артем Дзюба покидал команду с грандиозным скандалом, а бывший гендиректор Шамиль Газизов до сих пор судится с клубом. Громко уходил из «Спартака» и спортивный директор Дмитрий Попов.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Артём Дзюба

Информационное поле вокруг команды и Федуна лично слишком часто становилось токсичным, в последние годы руку к этому приложила супруга функционера Зарема Салихова. Снимавшаяся совсем недавно в неглиже модель вдруг оккупировала спортивную новостную повестку, причем многие из ее рассуждений были весьма здравыми. Однако настроенную секистски футбольную публику медийная активность Салиховой раздражала, Федуна часто просили успокоить свою жену.

Теперь ни она, ни ее супруг больше не имеют отношения к «Спартаку». Сейчас трудно предположить, как это отразится на команде, однако не покидает ощущение, что российский футбол лишился чего-то исторического и фундаментального.