Женщины в России получают зарплату на 30% меньше, чем мужчины

HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что в России на одинаковых должностях зарплата мужчин и женщин может очень серьёзно разниться. Женщины с аналогичным опытом работы и квалификацией, по её опыту, обычно проигрывают на 20–30%. В беседе с URA.RU эксперт заявила, что в стране по этом смысле всегда наблюдалось гендерное неравенство.

У нас всегда было и есть гендерное неравенство. Многие работодатели стараются брать на значимые позиции мужчин. Плюс (открыто об этом никто никогда не скажет), у женщины с теми же навыками работы оклад будет на 20–30% ниже, — отметила Лоикова.

Основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров вообще считает, что некоторые категории женщин на нищету обрекает государство. Причём делает это из лучших побуждений.

Есть тяжелейший момент, когда наше государство пытается защитить определённые категории граждан — матерей-одиночек, беременных женщин, инвалидов — и тем самим практически выбрасывает их с рынка труда, часто обрекая на нищету, — сказал он.

В пример он привёл стандартную проблему многих работодателей — беременных женщин увольнять с работы запрещено, при этом нет никаких исключений в законе по правилам для самой женщины. Она, например, может хамить клиенту, работодателю, не приходить на работу, но уволить её никто не может.

Ранее стало известно, что деньги россиян, которые будут направлены в негосударственные пенсионные фонды, обложат подоходным налогом в 13%, потому что Федеральная налоговая служба расценивает такую пенсию как дополнительную. Как заявила пенсионный эксперт Натали Феофанова, налог будут брать только в том случае, если отчисления в пенсионный фонд делает работодатель.