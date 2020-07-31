Финансисты раскритиковали желание банков брать деньги со «спящих счетов»

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Желание банков без спроса пользоваться деньгами со счетов россиян может обернуться мошенничеством со стороны кредитных организаций. Такие опасения высказали финансовые эксперты и политики.

По их словам, заявленная инициатива похожа на юридический нонсенс и противоречит сложившейся мировой практике.

Даже если владелец не объявляется очень долго, его счета должны оставаться неприкосновенными, заявил вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Он привёл в пример Швейцарию, которая считается эталоном мировых банковских стандартов.

Банк скорее понесёт убытки, чем притронется к средствам на счетах. И даже если хозяина денег нет десятки лет, банк продолжает разыскивать его или возможных наследников. Когда это удаётся, люди получают все средства на счету и накопившиеся проценты — подчас это огромные суммы, — цитирует Буева ИА «Экономика сегодня».

Эксперт добавил, что только после этого могут быть взысканы расходы банков на обслуживание счёта и любые другие возможные издержки. Так работают респектабельные банки во всём мире, подчеркнул финансист. Он выразил недоумение тем, что в России такой порядок почему-то хотят поменять.

Между тем проблема так называемых «спящих» счетов не дает покоя банкам не первый год. В парламент уже не раз поступали инициативы узаконить перевод с них денег в чью-либо пользу. Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты с той же методичностью отвергали все эти предложения из-за их неконституционности.

К деньгам владельца счёта никто не имеет права обращаться без его ведома и однозначного разрешения. Просьба банков о нелегальном списании кредитных платежей противоречит Конституции и не может быть удовлетворена, — считает Аксаков.

В свою очередь Буев полагает, что отговоркой о том, что банк пытался связаться с владельцем счёта, но не смог, впоследствии можно будет прикрыть любые возможные махинации. Он подчеркнул, что жизненные ситуации у человека могут быть самыми разными. И далеко не всегда существует реальная возможность оповестить банк об их изменении. Например, владелец счёта может угодить в тюрьму за рубежом или длительное время болеть.

Буев указал на то, что в той же Швейцарии обязанность выйти на связь с клиентом полностью лежит на банках. Российские же кредитные учреждения пытаются решить проблемы за счёт граждан и снять с себя как можно больше ответственности. Если инициатива будет поддержана, то уже клиент обязан будет заботиться о том, чтобы о каждом изменении в своей жизни оповещать банк. В противном случае он будет переживать за сохранность денег, так как кредитная организация может в любой момент со «спящего» счёта списать часть средств.

По некоторым оценкам, сейчас на «спящих» счетах накопилось до 200 млрд рублей. Поэтому соблазн воспользоваться ими весьма велик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейшие российские банки захотели получить право списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов, с владельцами которых долгое время не удаётся выйти на связь и обновить о нем сведения. Инициатором стал Абсолют Банк, ещё несколько учреждений к ней присоединились.

Сейчас в России действует федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», одним из требований которого является обязанность банка не реже раза в год обновлять сведения о клиенте — его номер телефона, паспортные данные и другие идентификационные параметры. Однако бывают случаи, когда сделать это не удается — клиент изменил номер телефона или долгое время отсутствует в стране.

Кроме того, сейчас в положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счёта клиента при невозможности обновления сведений о нём. При этом требований к гражданам отчитываться об изменении своих данных перед банками не существует.