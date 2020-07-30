Банки будут списывать деньги со старых счетов клиентов

https://static.news.ru/photo/73b65efc-d2c5-11ea-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки хотя получить право списывать комиссии и кредитные платежи с так называемых «спящих» счетов клиентов. Это касается тех счетов, данные о владельцах которых не удалось обновить даже в том случае, если клиенты не выходят на связь.

Кредитные организации хотят закрепить за собой такое право законодательно и позволить списывать деньги за ведение счёта и платежей. Инициатором стал «Абсолют Банк» в рамках «регулярной гильотины» ЦБ. Это механизм совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка, пишут «Известия».

В настоящее время банки не имеют права трогать счета клиентов, по которым данные не обновлялись больше года. И в этом случае, как считают банкиры, организации вынуждены «отказывать самим себе» в получении причитающихся от клиентов денег.

Инициативу поддерживают крупнейшие банки страны. Одним из аргументов стало то, что банк, не имея возможности списать платёж, вынужден формировать просрочку. Это неудобно и для клиента, и для самой организации, так как у клиента начинает копиться долг и начисляться штрафы.

При этом количество счетов, которые невозможно закрыть, постоянно растёт, обслуживает их банк за свой счёт. К тому же «спящие счета» подвержены рискам сомнительных операций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские банки в июне 2020 года отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. Положительного решения дождались только 36,1% обратившихся россиян.