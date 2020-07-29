Зарплатным клиентам банков РФ стали чаще отказывать в кредитах

https://static.news.ru/photo/ab332b0e-d1f7-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки в июне 2020 года отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. Положительного решения дождались только 36,1% обратившихся россиян.

Это минимальный показатель с начала пандемии. В марте 2020 года он составил 44,8% и с тех пор ежемесячно понижался, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что количество заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов по сравнению с мартовскими значениями в июне выросло на 21%.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост запросов россиян на кредиты и снижение доли их одобрения связаны с уменьшением доходов таких заёмщиков, а также ужесточением политики банков в этой сфере. Её смягчение эксперты ожидают к четвёртому кварталу 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне продолжили забирать деньги со вкладов даже после пика кризиса и пандемии. С оттоком капитала в июне столкнулись 7 из 11 системно значимых российских банков. В марте девять банков суммарно потеряли $3,8 млрд, в апреле отток из десяти банков составил $1,1 млрд, в мае — $505 из семи кредитно-финансовых организаций.