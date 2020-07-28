Россияне массово забирают валюту из крупных банков

https://static.news.ru/photo/95fe3ec8-d0a2-11ea-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне продолжили забирать деньги со вкладов даже после пика кризиса и пандемии. С оттоком капитала в июне столкнулись 7 из 11 системно значимых российских банков.

Как сообщает РБК со ссылкой на отчётность кредитных организаций на 1 июля, отток с депозитов в иностранной валюте составил $602,4 млн. В марте девять банков суммарно потеряли $3,8 млрд, в апреле отток из десяти банков составил $1,1 млрд, в мае — $505 из семи кредитно-финансовых организаций.

Как считают аналитики, банки предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады.

Предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах, — отмечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.

В то же время старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин предположил, что россияне могли использовать свои валютные сбережения на текущее потребление. В июне, по его словам, возросла потребительская активность населения, люди активно начали совершать крупные покупки, которые откладывали ранее из-за карантинных ограничений.

Как писал NEWS.ru ранее, совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. Эксперты отмечают, что уменьшение ставки ЦБ в первую очередь помогает российским банкам и тем, кто несмотря на пандемию COVID-19, готов брать кредиты.