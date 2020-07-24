Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. Эксперты отмечают, что уменьшение ставки ЦБ в первую очередь помогает российским банкам и тем, кто несмотря на пандемию COVID-19, готов брать кредиты. В проигрыше оказываются вкладчики, поскольку проценты по депозитам становятся всё меньше. Населению пришло время задуматься о том, куда переложить свои сбережения.

Проводимое с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, сообщили в Центробанке. По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России также намекнул на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, отметив, что целесообразность такого шага будет оцениваться на ближайших заседаниях совета директоров.

Продолжение курса на снижение ключевой ставки ЦБ было вполне ожидаемым. На это, в частности, намекала риторика его руководства. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у регулятора сейчас есть возможность уменьшать ставку, опираясь на низкую инфляцию.

В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% — это исторический минимум. Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке (в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля), подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения, — сказала глава Центробанка.

Предыдущее заседание ЦБ РФ завершилось самым резким за пять лет падением ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт). Но в этот раз столь резких движений ожидать уже не приходилось. Эксперты предполагали, что речь может идти об уменьшении на 25 или 50 пунктов, не более. К примеру, большинство опрошенных агентством Bloomberg экономистов прогнозировали новый размер ставки в 4%. Немало голосов звучало и в пользу снижения до 4,25%.

Опрошенные NEWS.ru эксперты также прогнозировали снижение ставки на 0,25 или 0,5 п.п. Вопрос заключался лишь в том, готов ли регулятор продолжить политику решительных действий или хочет притормозить, чтобы оставить себе пространство для манёвра в будущем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ставки на 0,5 п.п. могло в какой-то степени ограничить дальнейшие рыночные ожидания. Резкое снижение способно вызвать фиксацию прибыли и отчасти лишить рынок перспектив. А при 0,25 п.п. у ЦБ остаётся возможность дальнейшего снижения ставки. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Самым логичным шагом было всё же сократить размер ставки сразу на 50 базисных пунктов, не согласен заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, после предыдущего снижения на сотню переход к 25 говорит о неуверенности в возможности и дальше уменьшать базовый показатель.

Снижение ставки рассматривается как косвенная форма поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. Российское государство, в отличие от других стран, не пошло на щедрые меры бюджетной поддержки, но при этом сильно снизило ключевую ставку. Бизнесу это даёт более дешёвые кредиты, но сильнее всего это отразится на населении. С одной стороны, люди смогут занимать под меньшие проценты, с другой — банковские ставки по депозитам ещё больше уменьшатся. Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС

Прощай, банки

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам десяти российских банков с наибольшим объёмом вкладов населения в июле упала до рекордно низкого уровня — 4,55% годовых. В июне прошлого года, перед тем как Центробанк перешёл к снижению своей ключевой ставки, вкладчики могли рассчитывать на 7,3%.

Проценты по депозитам снижаются более агрессивно, чем по кредитам, отмечает Иван Манаенко. Он пояснил, что стоимость займов снижается преимущественно для надёжных заёмщиков, да и то на меньшую величину, чем ключевая ставка ЦБ.

В перспективе снижение стоимости займов поможет населению, но пока уменьшение ставок несёт больше негатива для широких масс. Люди начинают думать, что делать с деньгами, если ставки по вкладам лишь на 1% превышают инфляцию. Раньше они хоть как-то зарабатывали на депозитах, а сейчас это практически невозможно, — отметил эксперт.

Очередное уменьшение ставки ЦБ сохраняет тренд на дальнейшее падение процентов по депозитам, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, это может подтолкнуть население забирать свои вклады из банков, чтобы вложить их в более доходные инструменты.

Снижение депозитных ставок во всём мире толкает инвесторов искать новые источники получения дохода. Сейчас банковские вклады в России дают менее 5% годовых, в то время как в Европе — 0%, в США — менее 0,5%. Рост фондовых индексов в США и России в последнее время без фундаментальных факторов — свидетельство притока новых инвесторов. Однако продолжение тенденции может обернуться надуванием пузыря, когда профессиональные игроки уходят с рынка, а на их место приходят розничные, опирающиеся по большей части на новости, а не на фундаментальные показатели компаний. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Около 30% россиян действительно могут забрать свои средства из банков в случае дальнейшего падения ставок по вкладам, свидетельствуют данные исследования «Росгосстрах банка» и НАФИ, которые приводит РИА Новости. Больше всего к переменам готово молодое поколение: 36% в возрасте 21–35 лет могут расстаться с кредитными организациями против 25% опрошенных старше 55 лет.

Снижение ключевой ставки приводит к оттоку средств населения с депозитов банков. С одной стороны, это неблагоприятная для кредитных организаций тенденция, но с другой — население начинает активно инвестировать на фондовом рынке, что хорошо для российских компаний и в целом для экономики. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

Между тем переход к другим инструментам — рискованная вещь для населения, предупреждает Александр Абрамов. Россияне привыкли десятилетиями хранить деньги в банках и плохо информированы о более рискованных инвестициях. В результате в проигрыше могут оказаться и те, кто сохранит деньги в банке, и те, кто их заберёт.

Консервативная часть населения всё равно оставит деньги в банках и потеряет часть дохода из-за снижения ставок депозитов. Переход на другие инструменты несёт в себе риск, ведь при покупке продуктов повышенной маржинальности можно допустить ошибку. Для населения это будет болезненный переток. Единственная возможность не проиграть — если российская экономика пойдёт в подъём и акции будут активно расти, — пояснил эксперт.

Независимый рубль

Российский рубль в последние три дня перед решением Банка России немного подешевел, потеряв к доллару порядка 50 копеек. На момент объявления размера ключевой ставки нацвалюта торговалась на МосБирже в районе 71,5 рубля за доллар.

Прежнее радикальное снижение ставки ЦБ не оказало заметного влияния на нацвалюту, и в этот раз эксперты также не ждут каких-то значительных движений. Снижение ставки снижает привлекательность рубля, но в данный момент есть и другие, более весомые факторы влияния, пояснил Иван Манаенко.

Думаю, что решение ЦБ не вызовет заметной реакции рынка, поскольку на ожидаемые действия рубль практически не реагирует. Всё зависит от движения на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), а там сейчас уровень доходности уже довольно низок — от 4% до 5,5%. Думаю, что рубль останется на текущем уровне — порядка 71 за доллар с движением к 72. К осени возможно продолжение снижения курса до 74 рублей за доллар, — прогнозирует эксперт.

Алексей Кириенко обращает внимание, что на рынке ОФЗ бумаги с длительным сроком погашения теряют в цене, несмотря на прогноз снижения ставки.

Это сигнал, что происходит отток инвесторов из российских госбумаг. Вероятно, если ослабление рубля и отток инвесторов будут набирать силу, в дальнейшем Банк России может приостановить цикл смягчения своей политики. Тем не менее повышение ставки маловероятно — это способно вызвать волну дефолтов и неплатежей в бизнесе, а также среди населения, — предупредил экономист.

По словам эксперта, снижение ставки, вероятно, позволит российской валюте остаться в диапазоне 70–72 рубля за доллар.