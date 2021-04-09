Задолженность россиян по кредитам достигла рекорда

https://static.news.ru/photo/5ac0cb62-9b29-11eb-8adc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне задолжали по кредитам в 2020 году рекордные 19,92 трлн рублей. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков».

По итогам IV квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% по сравнению с началом года. Несмотря на это, показатель долговой нагрузки снизился с 32 до 27%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Самыми закредитованными регионами стали Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Лидерами потребительского кредитования стали Москва, где размер среднего кредита составляет 506,7 тысячи, Санкт-Петербург с размером кредита 344,9 тысячи рублей, Московская (331,9 тысячи) и Свердловская (246,1 тысячи) области.

Самый крупный ипотечный кредит был выдан в Москве. Он составил 6,07 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам. В 2020 году этот срок вырос на три месяца, а судя по продолжающемуся росту средней суммы просрочки, 2021 год не принесёт облегчения неудачливым заёмщикам.