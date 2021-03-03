В ФНС запланировали ввести новую систему сбора налогов с россиян

https://static.news.ru/photo/3ed38f3e-7cbb-11eb-b97a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году ФНС запланировала внедрить ряд нововведений в систему налогообложения. Корректировки призваны сделать так, чтобы налоги собирались по-новому не только с граждан России, но и с компаний. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФНС, обнародованного в четверг, 4 марта.

Одно из основных нововведений предполагает внедрение автоматизированной информационной системы под названием «Налог-4». С её помощью можно будет выявлять мошенничества с НДС. Также система поможет в обнаружении цепочек подставных компаний, которые «накручивают» входящий налог, позднее принимающийся к вычету. Юристы считают, что «Налог-4» усложнит работу многим компаниям и приведёт к многоступенчатым проверкам их контрагентств. В первую очередь это коснётся международных сделок, пишет РБК.

Кроме того, в 2021 году, как запланировали в ФНС, должна быть введена система оценки налогоплательщиков по сведениям, которые собраны при оказании различных услуг. В частности, банковских. Это нововведение, к примеру, должно ускорить принятие решений по выдаче кредитов. Однако, как считают эксперты, работа системы чревата утечкой личных сведений. Частично такая система уже работает и построена на технологии блокчейн, используемой в криптовалютах.

Как ранее передавал NEWS.ru, в середине текущего года в России могут измениться правила налогообложения для иностранных IT-компаний. Для них введут новый сбор.