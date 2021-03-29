Кудрин предложил выплачивать пособия не только семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/47a21238-908a-11eb-9116-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассчитывать социальные пособия необходимо исходя из общего дохода семьи и выплачивать их не только семьям с детьми. Об этом заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Соответствующие предложения уже представлены в правительство РФ.

Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности, — цитирует РИА Новости Кудрина.

На заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам он пояснил, что сотрудники Счётной палаты проанализировали действующие в РФ меры поддержки и возможность их увеличения. По мнению экспертов, даже если распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, некоторые семьи не смогут выйти из зоны бедности, так как пособие распределяется между всеми членами семьи и дефицит дохода может превышать размер этого пособия.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных льгот для родителей, в одиночку воспитывающих детей. Как сообщается на сайте Кремля, проработать этот вопрос правительство и региональные власти должны до 15 мая 2021 года. Вопрос о дополнительной помощи одиноким родителям уже поднимался в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. Комитет предлагал ввести ежемесячную компенсацию матерям и отцам-одиночкам до конца года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривалось, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.