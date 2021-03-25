Путин предложил ввести дополнительные льготы для родителей-одиночек

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных льгот для родителей, в одиночку воспитывающих детей.
Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержке родителей, если они осуществляют родительские права без участия второго родителя, — говорится в списке поручений главы государства по итогам встречи с лидерами думских фракций.
Как
Вопрос о дополнительной помощи одиноким родителям уже поднимался в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. В документе указывалось, что в стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация и родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой. Комитет предлагал ввести ежемесячную компенсацию матерям и отцам-одиночкам до конца года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривалось, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счёт увеличения бюджетных мест в вузах. Это, по его мнению, повысит эффективность демографической политики, писал NEWS.ru.