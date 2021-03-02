Детей из многодетных семей призвали обеспечить бюджетными местами в вузах

https://static.news.ru/photo/dd760f78-7bf2-11eb-a06c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счёт увеличения бюджетных мест в вузах. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что это повысит эффективность демографической политики.

Многодетные семьи — это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счёт увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы, — заявил РИА Новости Рыбальченко.

Он отметил, что размер материнского капитала для третьего ребёнка сейчас не так велик, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям. Кроме того, по его словам, благополучие многодетных семей — критерий эффективности демографической политики государства.

В 2020 году в Госдуму внесли законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении на бакалавриат и специалитет, его могут рассмотреть на заседании 17 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах. Обращение с соответствующей инициативой председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину.

Как следует из документа, в России сложилась критическая ситуация с демографией. Если не принять нестандартных и даже революционных мер, в ближайшие годы тенденция будет только усугубляться и к концу столетия в стране останется не более половины от нынешнего населения.