Дополнительное пособие могут ввести для матерей-одиночек

https://static.news.ru/photo/5f577328-b057-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дополнительное пособие для матерей-одиночек может появиться в России. Обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет.

В стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация. И родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой, несмотря на то, что детям уже выплачены пособия, считают в комитете.

Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию матерям и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, приводит содержание обращения RT.

В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что безработные жители России, имеющие детей, будут получать новое денежное пособие от государства. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.