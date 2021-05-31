Россияне стали дольше копить на квартиру

https://static.news.ru/photo/84fb6e9a-c2a8-11eb-b2b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка девяти лет требуется сейчас среднему россиянину, чтобы накопить на квартиру. Годом ранее этот срок составлял восемь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее, — говорится в исследовании.

При этом, в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Республике Алтай, Ленинградской области и Ставропольском крае срок накопления на условную квартиру вырос на три года и более. А в Карачаево-Черкессии — на десять лет. Зато в Калужской области он снизился почти на год, а в Калмыкии — более чем на пять лет.

Аналитики полагают, что срок накопления на квартиру увеличился из-за пандемии, оказавшей негативное влияние на доходы жителей РФ, и из-за роста цен на жильё из-за программы льготной ипотеки.

Ранее аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов сообщил, что у россиян есть возможность накопить на достойную пенсию в старости. Самым популярным вариантом на сегодняшний день остаётся сдача недвижимости в аренду и банковские вклады. Но это не приносит много прибыли, а вот хорошо заработать можно на фондовом рынке. Емельянов назвал четыре способа накопления на хорошую пенсию: 1. Пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости и страховой ренты. Включая формирование страхового портфеля с фондов акций и облигаций. 2. Инвестиции в биржевые и паевые фонды. Это эффективный инструмент для небольших вложений и экономии на налогах. 3. Открытие индивидуального биржевого счёта у брокера с получением налогового вычета. 4. Вложение в иностранную валюту: доллар обычно обеспечивает 7–8% ежегодного дохода.