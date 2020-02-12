https://static.news.ru/photo/0247e110-4e3a-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше трети россиян не желают рекомендовать родным или знакомым банк, в котором обслуживаются сами. Индекс лояльности клиентов за 2019 год уменьшился почти в три раза и достиг пятилетнего минимума.

Таковы данные опроса аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что так называемый индекс NPS (Net Promoter Score; готовность рекомендовать банк) в 2020 году упал до пяти пунктов. Это почти втрое меньше результатов прошлого года. Доля россиян, которые в целом нормально относятся к «родному» банку, упала на 11 п.п., до 27%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состоятельных людей в 2019 году стало больше на 10%. Причём не просто богатых, а чрезвычайно богатых. В общей сложности в мире таковых уже 2,7 млн человек. Общая стоимость состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн. В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.