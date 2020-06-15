Россия на 80% увеличила вложения в гособлигации США

https://static.news.ru/photo/e85c4a58-af63-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Россия в апреле 2020 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США до $6,85 млрд. Из них $4,014 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, и $2,84 млрд — на краткосрочные.

При этом Россия ещё не вошла даже в тридцатку крупнейших держателей американского долга, свидетельствуют данные минфина США.

Лидером по данному показателю остаётся Япония, хотя в Токио за апрель уменьшили вложения на $5,7 млрд — до $1,266 трлн. Далее идут Китай ($1,072 трлн) и Великобритания ($368,5 млрд).

В марте 2020 года впервые за последние месяцы Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США втрое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём российских вложений в государственные бумаги США в феврале 2020 года увеличился на 19%, достигнув $12,58 млрд. Из этой суммы $8,277 млрд было вложено в краткосрочные бумаги и $4,309 — в долгосрочные.