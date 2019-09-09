https://static.news.ru/photo/d23b2f74-d321-11e9-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замначальника северо-западного управления Центробанка Павел Шаптала рассказал о статистике выявления поддельных купюр.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе за второй квартал 2019 года 72% изъятых банкнот составляли подделки на пять тысяч рублей, передаёт « Российская газета ». Кроме того, злоумышленники часто пытались использовать фальшивую тысячу рублей — таких был 21% от всех выявленных случаев.

Он отметил малое число подделок купюры в две тысячи рублей — всего 4,5% от общего числа фальшивок. Чиновник уверен, что это связано с хорошей защитой новых банкнот.

Шаптала добавил, что билеты небольшого номинала практически не подделывают, так как их производство выходит слишком дорогим. Однако сотрудники правоохранительных органов находили две фальшивые пятирублёвые монеты, заключил он.

Как ранее писал News.ru, с апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот. Регулятор отмечает, что это на 237 купюр меньше, чем во втором квартале 2018 года.