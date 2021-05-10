Отдых на российских курортах подорожает уже этим летом

https://static.news.ru/photo/3e74641a-b225-11eb-a385-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уже этим летом стоимость размещения на российских курортах повысится из-за растущего спроса и дополнительных издержек туриндустрии. Об этом «Российской газете» сообщил президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью для кого-то, дороже, — заявил Бабасян.

Он также отметил, что в последнее время у российских отельеров выросли затраты, кроме того, многие закладывают риски на случай введения коронавирусных ограничений.

По данным Бабасяна, сейчас в хороших отелях Крыма и черноморского побережья Краснодарского края номера стоят от 20 до 60 тысяч в сутки, при этом ещё лет пять назад отельеры о таких ценах даже не мечтали. Эксперт заверил, что вместе с ценой за это время выросло количество услуг и качество сервиса.

В Сочи уже отметили значительный рост числа отдыхающих в период с 1 по 10 мая по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года. Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 тысячи человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%. В прошлом году в этот период курорт был на карантине, а в 2019 году в период с 1 по 10 мая Сочи посетили только 140 тысяч человек.

В 2021 году пиковая загрузка зафиксирована 6 мая. В этот день в городе находились 122 тысяч гостей с учётом неорганизованных туристов.