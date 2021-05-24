НПФ начали выводить пенсионные накопления из банков

https://static.news.ru/photo/fe3953c0-bc7d-11eb-a256-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сократили объём пенсионных накоплений, размещённых в банках, до исторического минимума. За пять лет инвестиции пенсионных накоплений в текущие депозиты сократились с 596 млрд рублей почти в 10 раз, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оперативные данные фондов.

Объём пенсионных накоплений НПФ, размещённых на текущих счетах и депозитах банков, составил на 30 апреля 2021 года немногим более 60 млрд рублей (или 2,1% портфеля), — сообщает издание.

Как указывал ранее Центробанк, фонды сократили вложения в депозиты на фоне снижения процентных ставок.

Низкий результат по доходности показали и вложения пенсионных накоплений в акции. Они остались на прежнем уровне в 184 млрд рублей (6% портфеля НПФ). Зато инвестиции в ОФЗ за четыре месяца текущего года увеличились на 7% и приблизились к 1 трлн рублей. Вложения в корпоративные облигации сохранились на уровне 1,5 трлн рублей.

Ранее Банк России оценил доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов в первом квартале текущего года в 1%. Прибыль от вложений пенсионных резервов зафиксирована на уровне 0,4%. Как сообщил регулятор, во многом невысокий результат связан со снижением стоимости облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные деньги.

Индекс корпоративных облигаций за три месяца текущего года уменьшился на 0,5%, государственных — на 3,3%.​ В Центробанке объяснили это ожиданием участников рынка повышения ключевой ставки в связи с ускорением инфляции.