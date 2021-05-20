Центробанк раскрыл доходность пенсионных накоплений

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Банк России оценил доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В первом квартале текущего года доходы от их инвестирования составили 1%. Прибыль от вложений пенсионных резервов зафиксирована на уровне 0,4%, сообщили в ЦБ.

Во многом невысокий результат связан со снижением стоимости облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные деньги, — говорится в сообщении регулятора.

Индекс корпоративных облигаций за три месяца текущего года уменьшился на 0,5%, государственных — на 3,3%.​ В Центробанке объяснили это ожиданием участников рынка повышения ключевой ставки в связи с ускорением инфляции.

Ранее сообщалось, что группа «Регион» — «Россиум» может создать крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд — НПФ «Большой» за счёт объединения ряда фондов. Активы новой организации могут составить более 900 млрд рублей.

В данный момент крупнейшими по активам в России являются НПФ Сбербанка (748 млрд рублей), «Газфонд Пенсионные накопления» (615 млрд рублей), «Открытие» (612 млрд рублей), «Газфонд» (528 млрд рублей) и «Благосостояние» (468 млрд рублей). На них приходится около 85% активов негосударственной части пенсионной отрасли.