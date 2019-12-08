https://static.news.ru/photo/aef963e4-19f5-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В «Обществе коллекционеров Санкт-Петербурга» рассказали, сколько на самом деле стоит двухрублёвая монета, которую петербуржец продаёт на «Авито» за миллиард рублей.

Якобы уникальная монета на самом деле ничего из себя не представляет, рассказал нумизмат Алексей Шукуров в комментарии Пятому каналу.

По его словам, брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов — не такая большая редкость, какой кажется продавцу монеты.

Цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут. Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом, — уверен специалист.

Заявленная стоимость может быть применима лишь к монетам времён царской России, если повезёт, добавил Шукуров.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.

